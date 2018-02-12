EN
02:49:54 Вторник, 13 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

«Ростелеком» обеспечил интернетом ЦМИТ в Каменке

14:40 | 12.02.2018 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. «Ростелеком» подключил интернет по оптике центру молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «InnStudio», который начал свою работу на базе школы №10 в городе Каменке Пензенской области.

«Ростелеком» обеспечил интернетом ЦМИТ в Каменке

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Мы рады выступить телеком-партнерами новой инновационной площадки в Пензенской области. ЦМИТ получил современные телекоммуникационные сервисы для ежедневной работы и развития профессиональных компетенций молодежи. Интерес к техническому творчеству у подростков растет. Убежден, что в этом центре будут рождаться интересные для цифровой экономики проекты», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

В свою очередь генеральный директор ООО «Студия инноваций» Владимир Петряев отметил, что проект «InnStudio» ориентирован на воспитание нового поколения инженеров, архитекторов и конструкторов.

«Для нас важно, чтобы молодежь использовала современные гаджеты, оборудование, специальные интернет-программы не для развлечения, а освоения современных технологий производства», — сказал он.

Гостями церемонии открытия ЦМИТ стали представители регионального правительства, администрации района и компаний-партнеров.

Руководитель центра и его учащиеся провели для гостей экскурсию и продемонстрировали возможности высокотехнологичного оборудования — 3D-принтера, лазерного станка и плоттера.

«InnStudio» специализируется на робототехнике, 3D-моделировании, дизайне, авто-, судо- и авиамоделировании.

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», выделенный интернет-канал позволит воспитанникам центра оперативно получать и обрабатывать большие объемы информации, управлять web-приложениями и эффективно работать в научно-технической сфере.

По информации правительства Пензенской области, регион занимает третье место после Москвы и Татарстана по количеству центров молодежного инновационного творчества.

Новый ЦМИТ стал первым в Каменке и 17-м в регионе.
Актуальное
Читайте также
В Пензе проверят информацию о травмировании школьника, на которого упала парта Пензенский центр медпрофилактики потратит на передачи о здоровье около 2 млн. рублей
Замдиректора Фонда президентских грантов проведет семинар в Пензе В Пензе 13 домов оказались в зоне отключения тепла
В школах Пензы за неделю на карантин закрыли более 50 классов Объявлен аукцион на реконструкцию улицы Антонова в Пензе с ценой контракта 91 млн. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама