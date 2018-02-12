«Ростелеком» обеспечил интернетом ЦМИТ в Каменке Связь и ИТ

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. «Ростелеком» подключил интернет по оптике центру молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «InnStudio», который начал свою работу на базе школы №10 в городе Каменке Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Мы рады выступить телеком-партнерами новой инновационной площадки в Пензенской области. ЦМИТ получил современные телекоммуникационные сервисы для ежедневной работы и развития профессиональных компетенций молодежи. Интерес к техническому творчеству у подростков растет. Убежден, что в этом центре будут рождаться интересные для цифровой экономики проекты», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

В свою очередь генеральный директор ООО «Студия инноваций» Владимир Петряев отметил, что проект «InnStudio» ориентирован на воспитание нового поколения инженеров, архитекторов и конструкторов.

«Для нас важно, чтобы молодежь использовала современные гаджеты, оборудование, специальные интернет-программы не для развлечения, а освоения современных технологий производства», — сказал он.

Гостями церемонии открытия ЦМИТ стали представители регионального правительства, администрации района и компаний-партнеров.

Руководитель центра и его учащиеся провели для гостей экскурсию и продемонстрировали возможности высокотехнологичного оборудования — 3D-принтера, лазерного станка и плоттера.

«InnStudio» специализируется на робототехнике, 3D-моделировании, дизайне, авто-, судо- и авиамоделировании.

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», выделенный интернет-канал позволит воспитанникам центра оперативно получать и обрабатывать большие объемы информации, управлять web-приложениями и эффективно работать в научно-технической сфере.

По информации правительства Пензенской области, регион занимает третье место после Москвы и Татарстана по количеству центров молодежного инновационного творчества.

Новый ЦМИТ стал первым в Каменке и 17-м в регионе.