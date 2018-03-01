Встреча студентов и работодателей в IT-колледже Пензы впервые прошла в формате митапа Связь и ИТ

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Встреча руководителей и специалистов пензенских IT-компаний со студентами выпускного курса колледжа информационных и промышленных технологий, состоявшаяся в четверг, 1 марта, впервые прошла в формате митапа.

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Она собрала в актовом зале около 120 студентов разных специальностей. Для создания неформальной обстановки там были расставлены мягкие пуфы и кресла.

Презентация под названием «100 вопросов IT-шнику» началась с того, что педагоги рассказали, какими компетенциями обладают выпускники отделений информационной безопасности, информатики и вычислительной техники, компьютерных систем и комплексов.

Затем по очереди перед студентами выступили потенциальные работодатели, которые рассказали о своих компаниях и проектах, а также перечислили требования к соискателям и пригласили к себе на работу студентов.

В частности, во встрече приняли участие представители компаний «Росоператор», «Максофт», «Bit.Games», «Открытые решения», «Streamwood», «Почта России», а также центра занятости населения Пензы.

От лица межрегионального научно-производственного кластера «Росоператор» к студентам обратилась специалист по подбору персонала Светлана Аброськина, которая отметила, что в структуре МНПК действует 19 организаций, занимающихся созданием систем автоматизации, сопровождением программно-аппаратных комплексов и формированием инфраструктуры.

«Росоператор» заинтересован в постоянном повышении качества работы своих сотрудников и их квалификации. На базе нашего кластера есть учебный центр, который обладает определенными лицензиями на образовательную деятельность, и есть ФРИТ (Фонд развития информационных технологий)», — сказала она, отметив, что в компании также созданы сообщества молодых специалистов.

Светлана Аброськина добавила, что в «Росоператоре» готовы рассматривать начинающих специалистов на разные позиции, предоставляя им возможность реализовать свой потенциал.

В свою очередь коммерческий директор компании «Максофт» Сергей Кузнецов призвал присутствующих не бояться заявлять о себе и пробовать разные направления работы, чтобы понять, что им действительно близко.

«Мы даем такой шанс. У нас открыты вакансии, мы готовы взять группу молодых специалистов — двух, трех или четырех, сколько это будет необходимо, чтобы они «пожили» у нас, поработали в каких-то проектах», — сказал он.

Затем представитель «Открытых решений» Александр Шувалов пояснил, что в компании, которую он представляет, сначала обучают выпускников колледжей и институтов азам, а если те показывают хорошие результаты и заинтересованность, то они получают возможность для профессионального роста.

В завершение мероприятия студенты смогли задать интересующие вопросы работодателям и оставить резюме.

Митап-презентация «100 вопросов IT-шнику» организована министерством образования Пензенской области, колледжем информационных и промышленных технологий и ООО «Центр кластерного развития». Планируется, что мероприятия в таком формате будут проводиться и в будущем.