В Пензе показали, как будет организовано видеонаблюдение на выборах президента РФ Связь и ИТ

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Технический директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Дудкин и заместитель председателя областной избирательной комиссии Алексей Климухин продемонстрировали, каким образом будет работать система видеонаблюдения в день выборов президента России 18 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Презентация прошла на базе нового корпуса лицея №2 города Пензы, где в день голосования будут размещены избирательные участки №141 и №142.

Журналистам было показано смонтированное в учреждении оборудование, в частности, IP-камеры с флеш-накопителем, которые записывают видео со звуком и одновременно транслируют информацию по защищенному каналу связи в центры обработки данных (ЦОД).

Также в комплект входят коммутатор и устройство бесперебойного питания, размещенные в специальных антивандальных шкафах. На третьем этаже здания школы для них выделено отдельное помещение.

«406 комплектов установлено на территории Пензенской области. […] С завтрашнего дня пойдет тестирование. Дальше будем обеспечивать видеонаблюдение и передачу информации», — сообщил технический директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Дудкин.

Он пояснил, что информация будет храниться в ЦОДах в течение трех месяцев, а затем ее предстоит передать в Центральную избирательную комиссию России.

«Любой желающий может зайти на общедоступный ресурс, который будет размещен в интернете. Его название — Нашвыбор2018.рф. Предварительно регистрироваться не нужно. Этот ресурс начнет работу в ближайшее время», — сказал Роман Дудкин.

В свою очередь зампред облизбиркома Алексей Климухин отметил, что система видеонаблюдения охватывает в регионе 33 территориальные избирательные комиссии и 373 участка голосования.

«В настоящее время все организационные вопросы решены. Нам еще предстоит обучить членов избирательных комиссий — не менее двух от каждой — работе с системой видеонаблюдения», — сообщил он.

Алексей Климухин также уточнил, что в поле зрения двух камер на каждом участке попадает помещение для голосования целиком — места выдачи бюллетеней и урны, то есть все, кроме пространства кабин, где избиратель делает свой выбор.

«Когда участковые избирательные комиссии будут составлять протокол об итогах голосования, это тоже должно находиться в поле зрения хотя бы одной из камер. Когда протокол будет подписан, председатель участковой комиссии должен огласить все строки протокола. Все это демонстрируется на одну из камер. Это тоже повышает определенную открытость, гласность этого процесса», — добавил заместитель главы облизбиркома.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Ростелеком» назначен правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Впервые такой проект был реализован на президентских выборах в 2012 году. Тогда за процедурой голосования на специализированном портале наблюдали 3,5 млн. человек, которые посмотрели 7,9 млн. трансляций.