Темой юбилейной конференции «Secon» в Пензе стала «Индустрия 4.0» Связь и ИТ

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. «Индустрия 4.0» стала главной темой X двухдневной международной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», которая стартовала на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в пятницу, 16 марта.

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Перед началом мероприятия в фойе учреждения была организована выставка, знакомящая посетителей с деятельностью IT-компаний и партнеров.

Приветствуя участников на церемонии открытия, губернатор Иван Белозерцев отметил, что технологический прорыв, к которому стремятся все страны, невозможен без развития отрасли информационных технологий.

По его словам, чтобы добиться заметных успехов в этом направлении, необходимо пересмотреть подход к образованию.

«Я готов из бюджета области на отдельную программу по поддержке, повышению квалификации, по подготовке специалистов выделить дополнительные средства», — сказал глава региона.

В свою очередь председатель программного комитета «Secon-2018», президент ассоциации разработчиков ПО Пензенской области, руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин обратил внимание на то, что сегодня наработан целый пласт технологий, которые уже сейчас заметно меняют жизнь человечества и будут делать это еще сильнее.

«Мы пригласили не только IT-компании, но и представителей традиционного бизнеса, чтобы вместе подумать, как технологии, созданные нашей индустрией, могут помочь ему», — пояснил он.

Максим Семенкин добавил, что первый день мероприятия следует рассматривать как некое приглашение к сотрудничеству, а второй — как демонстрацию потенциала региона.

Также разработчиков ПО и других специалистов поприветствовал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Он отметил, что оператор рад в качестве мегаспонсора поддержать конференцию, из года в год собирающую столь заинтересованную публику.

Лев Дятлов добавил, что телекоммуникационная инфраструктура не может в полной мере принести пользу без контента, без перспективных разработок и «умных» устройств, которые улучшают жизнь конкретных людей.

«Польза этого мероприятия будет в том, что в процессе общения мы найдем новые направления приложения наших сил», — сказал директор филиала.

Стартовым мероприятием X конференции «Secon» стала панельная дискуссия «Индустрия 4.0. При чем тут мы?», модератором которой выступила главный редактор портала «Энергоатлас» Мария Степнова, приехавшая из Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конференция разработчиков программного обеспечения «Secon» (Software Engineering Conference) проводится в Пензе с апреля 2007 года.

Ее организатором является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», в которую входят восемь компаний — межрегиональный научно-производственный кластер «Росоператор», «CodeInside», «Bit.Games», «Тортуга», «FunCorp», «Okdesk», «Мое дело» и «Vigrom Corp.»

С 2013 года конференцию поддерживает правительство Пензенской области, с 2014 года соорганизатором выступает «Центр кластерного развития».