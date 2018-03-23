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«МегаФон» предложил слушать музыку в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» без ограничений

11:17 | 23.03.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области, вновь подключившиеся к тарифу «Включайся! Слушай!» от компании «МегаФон», получили возможность слушать музыку в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» без ограничений через приложение Boom.

«МегаФон» предложил слушать музыку в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» без ограничений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Оператор сделал такое предложение своим абонентам после того, как осенью 2017 года эти соцсети ограничили длительность фонового прослушивания музыки при заблокированном экране до 30 минут в сутки. Для снятия ограничения требовалось оформить ежемесячную подписку в сервисе Boom стоимостью 149 рублей в месяц.

Вместе с тем новым абонентам тарифа «Включайся! Слушай» теперь доступно безграничное прослушивание треков онлайн, сохранение музыки для прослушивания без выхода в интернет и доступ к музыкальным чартам и новинкам без дополнительной платы.

«За 350 рублей в месяц для абонентов Пензенской области в тариф также включен пакет 16 ГБ интернета на любые сервисы, безлимитные звонки на номера «МегаФона» в домашнем регионе, а на звонки на другие номера — 450 минут. Обнулен трафик не только на прослушивание музыки в Boom, но и в сервисах «Яндекс.Музыка», Zvooq, «ВКонтакте Музыка», Apple Music, Radio Record, а также при использовании мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, «ТамТам» и видеосервиса «МегаФон.ТВ», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании отметили, что в Пензенской области каждый второй новый абонент выбирает именно тарифную линейку «Включайся!», которая была запущена весной прошлого года.

По словам директора «МегаФона» в Пензенской области Алексея Брюхачева, при исследовании предпочтений пользователей аналитики зафиксировали любопытный факт — любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи соцсетей.

«Поэтому в тарифной линейке «МегаФон» предусмотрел продукт и для одних — тариф «Включайся! Слушай», и для других — тариф «Включайся! Общайся». Если сравнивать типы контента «музыка» и «видео», то музыка доминирует. К ней обращаются чаще, чем к просмотру фильмов. Цифровые клиенты слушают музыку в приложениях, в своих плейлистах или плейлистах друзей, а вот узнавать о новинках музыки предпочитают из традиционных каналов — советов друзей и радио. Именно поэтому радиостанции тоже были добавлены в тариф «Включайся! Слушай», — сказал он.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью слушать музыку без ограничений, нужно подключиться или перейти на тариф «Включайся! Слушай» и оформить бесплатную подписку в сервисе Boom для абонентов «МегаФона».
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