Пензенцы могут подключить пакет «Киномания» от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области могут подключить пакет «Киномания» от «Ростелекома», позволяющий смотреть фильмы и сериалы со всего мира.

Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Предложение включает в себя более 20 фильмовых каналов в рамках пакета «Твое кино», в том числе «Русский роман HD», «Дом кино», «TV 1000 Action HD», «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс» и «Синема», а также «ViP Viasat Premium», в который входят шесть каналов высокой четкости.

Кроме того, пользователи получают подписку Amediateka Home of HBO, в которую входят еще четыре канала и возможность пользоваться подпиской — смотреть популярные сериалы «Игра престолов», «Молодой папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина», «Миллиарды», «Большая маленькая ложь» и другие.

«Киномания» доступна по сниженной цене за 349 рублей в месяц вместо 733 рублей, если оформлять подписки по отдельности.

Этот пакет могут подключить как действующие, так и новые абоненты «Ростелекома».

Предложение включает в себя качественный контент, высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», которое можно смотреть не только дома, но и в любом месте, где есть подключение к сети. Также действует специальное предложение на ТВ-приставку и роутер — цена в 1 рубль за каждую единицу оборудования.

«Большинство новых пользователей выбирают «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» за возможность снова и снова испытать сильные эмоции от хорошего кино или сериала — посочувствовать, посмеяться, ужаснуться, представить себя участником захватывающего боевика или приключенческого фильма», — отметили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании добавили, что в пакете «Киномания» на каналах и в видеоподписках каждый член семьи обязательно найдет для себя интересный контент.

«Причем если родители будут наслаждаться любимым сериалом на телевизоре, то дети в то же самое время могут смотреть что-то свое на ноутбуке или смартфоне. Особенно предложение порадует любителей кино в формате высокого разрешения Full HD», — пояснили в филиале.