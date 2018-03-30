EN
19:06:02 Пятница, 30 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенцы могут подключить пакет «Киномания» от «Ростелекома»

16:34 | 30.03.2018 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области могут подключить пакет «Киномания» от «Ростелекома», позволяющий смотреть фильмы и сериалы со всего мира.

Пензенцы могут подключить пакет «Киномания» от «Ростелекома»

Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Предложение включает в себя более 20 фильмовых каналов в рамках пакета «Твое кино», в том числе «Русский роман HD», «Дом кино», «TV 1000 Action HD», «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс» и «Синема», а также «ViP Viasat Premium», в который входят шесть каналов высокой четкости.

Кроме того, пользователи получают подписку Amediateka Home of HBO, в которую входят еще четыре канала и возможность пользоваться подпиской — смотреть популярные сериалы «Игра престолов», «Молодой папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина», «Миллиарды», «Большая маленькая ложь» и другие.

«Киномания» доступна по сниженной цене за 349 рублей в месяц вместо 733 рублей, если оформлять подписки по отдельности.

Этот пакет могут подключить как действующие, так и новые абоненты «Ростелекома».

Предложение включает в себя качественный контент, высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», которое можно смотреть не только дома, но и в любом месте, где есть подключение к сети. Также действует специальное предложение на ТВ-приставку и роутер — цена в 1 рубль за каждую единицу оборудования.

«Большинство новых пользователей выбирают «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» за возможность снова и снова испытать сильные эмоции от хорошего кино или сериала — посочувствовать, посмеяться, ужаснуться, представить себя участником захватывающего боевика или приключенческого фильма», — отметили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании добавили, что в пакете «Киномания» на каналах и в видеоподписках каждый член семьи обязательно найдет для себя интересный контент.

«Причем если родители будут наслаждаться любимым сериалом на телевизоре, то дети в то же самое время могут смотреть что-то свое на ноутбуке или смартфоне. Особенно предложение порадует любителей кино в формате высокого разрешения Full HD», — пояснили в филиале.

В «Ростелекоме» сообщили, что при подаче заявки на подключение пакета через сайт клиент может претендовать на дополнительные web-подарки. Кроме того, до 30 июня можно оформить заявку по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе в районе улицы Рябова сгорела «Lada Kalina» В Пензе внесены изменения в закон о поддержке обманутых дольщиков
В «Тарханах» отреставрировали помещения церкви Михаила Архистратига В Пензенской области обманутые дольщики смогут получить бесплатную юрпомощь
В Пензе умер 15-летний юноша, доставленный в больницу после выстрела в Кондоле Мэр Пензы не видит проблемы в уходе «Зенита» из профессиональной лиги
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама