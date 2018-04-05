«Ростелеком» предложил пензенским абонентам антивирус в дополнение к пакетным предложениям Связь и ИТ

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» предложил абонентам, в том числе в Пензенской области, новые акционные пакетные предложения с антивирусными программами от «Лаборатории Касперского» на выгодных условиях.

Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

«Хакерские атаки в последнее время приобретают масштабы эпидемии. Вирусы-вымогатели парализуют работу не только крупных корпораций, от их воздействия страдают обычные люди, которым с каждым годом становится все труднее в одиночку бороться с интернет-мошенничеством. Для провайдеров наступило время активной фазы в этой борьбе. Наш ответ в решении проблем интернет-безопасности для клиентов — новое предложение компании с надежной защитой от киберугроз. С ним наши абоненты смогут спокойно пользоваться веб-сервисами, не беспокоясь об уязвимости домашних устройств», — пояснил заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом компании Антон Назаровский.

По его мнению, антивирусные программы должны быть в каждом доме, где есть интернет.

Так, в рамках акции новые абоненты смогут подключить до 15 июня высокоскоростной интернет или пакет услуг, включающий «Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет», вместе с антивирусом со скидкой от 20 до 30%. Лицензия на антивирус предоставляется на все время пользования акционными предложениями.

Те, кому «Ростелеком» уже предоставляет интернет, могут получить антивирус в пакете с «Интерактивным ТВ». Необходимое для подключения услуг оборудование — роутер и ТВ-приставку — клиентам предоставят по минимальной цене.

В комплекте с пакетами предлагается подключить один из двух вариантов антивирусного лицензионного программного обеспечения. Это Kaspersky Anti-Virus, обеспечивающий базовую защиту от вредоносных программ для одного персонального устройства, и Kaspersky Internet Security с расширенным набором функций для двух компьютеров — с защитой персональных и финансовых данных, родительским контролем и другими возможностями.

Абоненты, выбравшие пакет с «Интерактивным ТВ» и «Домашним Интернетом», получат от компании на 12 месяцев в качестве бонуса сервис «Управление просмотром», с помощью которого можно поставить передачи на паузу, перемотать, включить запись или посмотреть архив.