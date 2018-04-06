В Пензенской области 18 малых сел получили доступ в интернет по Wi-Fi Связь и ИТ

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. «Ростелеком» ввел в эксплуатацию 18 точек доступа Wi-Fi в малых селах и деревнях Нижнеломовского и Белинского районов Пензенской области в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН).

Фото пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В их числе — Балкашино, Верхние Поляны, Калдусы, Камынино, Кевдо-Вершина, Корсаевка, Пичевка, Сулак, Тархово, Чернышево, Ширяево, Волженка, Ива, Лещиново, Мичкасские Выселки, Овчарное, Прянзерки и Сорокино.

До каждого населенного пункта была проложена волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС). Общая протяженность оптики составила 240 км.

«Жители сел получили возможность наравне с горожанами проводить интернет-платежи, пользоваться государственными услугами в электронном виде в медицине, образовании, в сфере социальной защиты или общаться в социальных сетях», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Воспользоваться информационными ресурсами в точках доступа можно бесплатно. Для выхода в интернет необходимо зарегистрироваться в личном кабинете «Ростелекома».

Всего на данный момент в области действует 81 точка доступа в интернет.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в рамках проекта УЦН точки доступа в интернет появятся еще в 147 населенных пунктах области с численностью населения от 250 до 500 человек.

В компании напомнили, что проект реализуется по договору с Федеральным агентством связи — распоряжением правительства РФ «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны.

«Кроме строительства и эксплуатации точек доступа Wi-Fi, «Ростелеком» обеспечивает работу почти 148 тыс. универсальных таксофонов, из них в Пензенской области — 1 тыс. 529. С 1 января 2018 года компания отменила плату за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом, у всех пользователей появилась возможность звонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт без поминутной оплаты и без таксофонной карты», — отметили в филиале.

Также с таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы — такие звонки составляют около четверти общего трафика.