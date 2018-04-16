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Пакет «Быть в плюсе» от «Ростелекома» пополнился сервисом «SMS-реклама»

18:21 | 16.04.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Субъекты малого и среднего бизнеса, в том числе осуществляющие деятельность в Пензенской области, получили возможность оценить новую услугу «SMS-реклама» в рамках пакетного предложения «Быть в плюсе» от «Ростелекома».

Пакет «Быть в плюсе» от «Ростелекома» пополнился сервисом «SMS-реклама»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Сервис представляет собой простой и доступный способ эффективной коммуникации с клиентами, который позволяет снижать затраты на привлечение новых покупателей, настраивать рассылки и повышать продажи по существующей базе. Кроме того, с его помощью можно отслеживать эффективность и окупаемость рекламных кампаний.

В интуитивно понятном веб-интерфейсе удобно сегментировать клиентскую базу по полу, возрасту, доходу и другим параметрам для отправки адресных сообщений разным категориям клиентов.

Сервис позволяет организовать персонализированные рассылки от имени компании, а в тексте настроить автоматическую подстановку имени, возраста или даты рождения получателя.

В зависимости от размера базы и потребностей бизнеса клиенты могут подключить готовые пакеты, которые включают в себя от 1 тыс. до 5 тыс. SMS-сообщений.

«Мы постоянно совершенствуем наши продукты и сервисы, учитывая потребности клиентов. Для малых и средних компаний очень нужны недорогие и эффективные инструменты коммуникации со своей клиентской базой. Это залог успешного развития бизнеса. «SMS-реклама» как раз такой сервис: стоимость одного контакта с клиентом здесь и без того ниже, чем у других рекламных каналов, а в пакете «Быть в плюсе» экономия еще более ощутима», — отметил директор направления департамента корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

«Быть в плюсе» — пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий в себя высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов «Ростелекома» — виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах.

Теперь в пакетное предложение добавлен еще один сервис — вместе с интернетом корпоративные клиенты могут подключить «SMS-рекламу».

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