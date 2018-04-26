Mail.Ru Group приобрела контрольный пакет акций разработчика мобильных игр Bit.Games Связь и ИТ

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Mail.Ru Group приобрела 51% акций пензенской компании Bit.Games, занимающейся разработкой мобильных и социальных игр.

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Она стала известной благодаря игре «Домовята», интерес с которой проявили более 10 млн. пользователей социальных сетей России.

В настоящее время студия занимается мобильной ролевой игрой «Гильдия героев», которая уже набрала около 7 млн. установок по всему миру. За последний год — с марта 2017 года по март 2018-го — ее ежемесячная выручка выросла больше чем в 10 раз и превысила 1 млн. долларов.

Комментируя сделку, сумма которой не разглашается, в пресс-службе Mail.Ru Group пояснили, что Bit.Games продолжит самостоятельно работать над «Гильдией героев». При этом команда игрового направления Mail.Ru Group окажет студии экспертную поддержку для дальнейшего масштабирования проектов и откроет доступ к своим ресурсам в области разработки, аналитики и маркетинга.

Ранее пензенская IT-компания уже сотрудничала с Mail.Ru Group — в декабре 2017 года со студией начало работать инвестиционное подразделение Mail.Ru Games Ventures: команда получила инвестиции для развития проекта, а также маркетинговую и юридическую поддержку.

Как отметил руководитель игрового направления Mail.Ru Group Василий Магурян, Bit.Games — одна из самых перспективных студий в индустрии.

«Я убежден, что наше сотрудничество обогатит опыт игрового направления в мобильной разработке. Мы в свою очередь предоставим команде Bit.Games доступ ко всем нашим ресурсам, чтобы ускорить развитие их проектов в России и на зарубежных рынках», — сказал он.

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По словам генерального директора Bit.Games Владимира Розова, партнерство с Mail.Ru Group позволит разработчикам выйти на новый уровень взаимодействия с участниками рынка разработки мобильных игр.

«В этой сделке мы видим для себя не только новые перспективы развития нашего флагмана — «Гильдии героев», но и более широкие горизонты по реализации новых проектов», — отметил он.

Студия Bit.Games была основана в 2002 году. Занималась разработкой сайтов и веб-сервисов на заказ.

В 2007 году начала создавать мобильные игры. В активе такие разработки, как «Гильдия Героев», «Домовята» и «Cinderella Story».

В настоящее время в штате трудятся более 70 человек.