«Ростелеком» в честь Дня Победы подарит ветеранам возможность пообщаться с однополчанами Связь и ИТ

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, в том числе проживающие в Пензенской области, смогут бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья в рамках ежегодной акции, которую «Ростелеком» объявил в честь приближающегося Дня Победы.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Как сообщается на сайте оператора, ветеранам предоставляется до 100 минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны в период по 30 апреля, а также с 1 по 10 мая по каждому из направлений: в населенные пункты того же региона, междугородные, а также международные — в страны СНГ, Балтии, Украину, Туркменистан, Грузию, Абхазию и Южную Осетию.

Чтобы получить услугу бесплатно, необходимо предъявить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны в переговорном пункте или отделении «Почты России». Также звонить можно с домашнего телефона.

Кроме того, в период по 10 мая предлагается бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, и в пунктах приема телеграмм.