«Ростелеком» в честь Дня Победы подарит ветеранам возможность пообщаться с однополчанами

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, в том числе проживающие в Пензенской области, смогут бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья в рамках ежегодной акции, которую «Ростелеком» объявил в честь приближающегося Дня Победы.
Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»
Как сообщается на сайте оператора, ветеранам предоставляется до 100 минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны в период по 30 апреля, а также с 1 по 10 мая по каждому из направлений: в населенные пункты того же региона, междугородные, а также международные — в страны СНГ, Балтии, Украину, Туркменистан, Грузию, Абхазию и Южную Осетию.
Чтобы получить услугу бесплатно, необходимо предъявить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны в переговорном пункте или отделении «Почты России». Также звонить можно с домашнего телефона.
Кроме того, в период по 10 мая предлагается бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, и в пунктах приема телеграмм.
Подробные условия предоставления бесплатных звонков и телеграмм рекомендуется узнавать по телефону 8-800-100-0-800 и на сайте компании «Ростелеком».
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