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«Ростелеком» представил умные технологии для дома на выставке по случаю Дня связи

18:40 | 10.05.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. «Ростелеком» представил умные технологии для дома и квартиры на выставке достижений телекоммуникационных компаний, организованной в фойе пензенской областной филармонии в рамках торжественного мероприятия по случаю Дня радио и связи.

«Ростелеком» представил умные технологии для дома на выставке по случаю Дня связи

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В числе почетных гостей экспозицию оператора посетили директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах и первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, который отметил, что тема внедрения цифровых технологий в сферу ЖКХ представляет большой интерес.

По его словам, для рядовых граждан они означают комфорт и безопасность, а для управляющих компаний — возможность экономить.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов обратил внимание на то, что компания уделяет пристальное внимание современным разработкам в области автоматизации учета энергоресурсов в многоквартирных домах.

В подтверждение этих слов он продемонстрировал интеллектуальные счетчики воды, тепла и электричества, которые самостоятельно передают информацию в управляющую компанию с помощью беспроводных каналов связи.

«Такая система повышает прозрачность начислений и исключает так называемый человеческий фактор — случайные ошибки или умышленные занижения. Принять решение о внедрении автоматизированного учета показаний могут собственники жилья или компании-застройщики», — пояснил Лев Дятлов, добавив, что одна из таких организаций уже выразила заинтересованность участвовать в пилотном проекте.

В демонстрационной зоне гости ознакомились с работой коробочных продуктов «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение».

Сотрудники «Ростелекома» продемонстрировали процесс управления датчиками открытия окон и дверей, движения, дыма с помощью специального мобильного приложения. Они объяснили, что при срабатывании одного из них на мобильный телефон владельца квартиры поступает SMS-сообщение.

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