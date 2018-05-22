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«МегаФон» помог увеличить аудиторию пензенского фестиваля «Jazz May»

19:34 | 22.05.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Компания «МегаФон», выступившая телекоммуникационным партнером VIII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May» в Пензе, помогла значительно увеличить аудиторию мероприятия, впервые организовав онлайн-трансляцию выступлений и мастер-классов на большом экране, размещенном на открытой площадке, и в соцсети «ВКонтакте».

«МегаФон» помог увеличить аудиторию пензенского фестиваля «Jazz May»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для реализации данного проекта оператор предоставил мобильный интернет 4G.

Так, выступления джазовых коллективов на Юбилейной площади только за два основных фестивальных дня — 19 и 20 мая — в сети посмотрели почти 7 тыс. человек. Шанс насладиться атмосферой мероприятия благодаря трансляции получили те, кто не смог побывать на нем лично.

Помимо этого, интернет-пользователи оценили возможность заочно понаблюдать за мастер-классами Виктора Радзиевского, Георгия Акмена и Александра Беляева в рамках лектория, организованного «МегаФоном» в областной филармонии. Эти видео также набрали несколько тысяч просмотров.

Фоторепортаж

Фестиваль «Jazz May»

Комментируя качество трансляций, директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев напомнил, что в прошлом году оператор запустил работу базовых станций сети 4G на частотах, на которых связь внутри зданий становится существенно лучше.

«Абоненты активно используют новые возможности сети, передавая все больше фото, видео, а также ведут прямые эфиры без задержек и зависаний», — отметил он.

Наряду с организацией трансляций, «МегаФон» обустроил на фестивале «Jazz May» тематическую фотозону, где все желающие могли запечатлеть себя в качестве музыкантов и затем отправить снимок на адрес своей электронной почты.

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