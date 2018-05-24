Пензенское правительство и «ЭР-Телеком Холдинг» будут реализовывать совместные проекты Связь и ИТ

Санкт-Петербург, 24 мая 2018. PenzaNews. Правительство Пензенской области и АО «ЭР-Телеком Холдинг» заключили соглашение о намерениях, которое предусматривает сотрудничество при реализации проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды на территории региона.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 24 мая, документ подписали губернатор Иван Белозерцев и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Глава региона отметил, что благодаря проектам в цифровой отрасли меняется уровень управления на транспорте, в финансах, в здравоохранении, торговле, растет качество жизни, повышается конкурентоспособность компаний.

«Тут очень важно, сделав шаг, не останавливаться, двигаться дальше, сохранять динамику, потому что технологии развиваются молниеносно. Рассчитываю, что соглашение будет способствовать активной цифровизации экономики и социальной сферы Пензенской области», — добавил Иван Белозерцев.

В свою очередь Андрей Кузяев пояснил, что договоренность станет важным шагом на пути полномасштабной реализации проектов, направленных на развитие цифровой экономики в регионе.

«Мы уверены, что наше сотрудничество будет не только способствовать укреплению социальной и деловой инфраструктуры города, но и откроет возможность для жителей, бизнеса и государственных предприятий получить максимально широкий доступ к инновационным продуктам и цифровым сервисам», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, АО «ЭР-Телеком Холдинг», в частности, в 2018 году развернет сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для предоставления услуг «интернета вещей» на территории Пензы.

В ближайшие годы компания планирует инвестировать в телекоммуникационную инфраструктуру региона не менее 800 млн. рублей и рассматривает возможность дополнительных вложений для реализации социально значимых проектов совместно с правительством области и муниципальными образованиями.