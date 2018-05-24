«Ростелеком» сделал опцию «Фогейм» более привлекательной Связь и ИТ

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Опция «Фогейм» (4game) в тарифном плане домашнего интернета «Игровой» от «Ростелекома» стала более привлекательной для пользователей, в том числе из Пензенской области, за счет увеличения количества бонусов и преимуществ в играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

По данным компании, опция «Фогейм» предоставляет игрокам в Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank систему бонусов и преимуществ, которые начисляются автоматически за подключение и пользование тарифом «Игровой».

Геймеры получают преимущества и артефакты, например, оружие, боевой опыт и амулеты, которые позволяют быстрее добиваться высоких результатов, а также приветственные бонусы за подключение и повышенные премии за стаж — чем больше срок пользования опцией, тем больше размер вознаграждений.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

В начале 2016 года оператор разработал специальный тарифный план для российских поклонников онлайн-игр — «Игровой». Предложение представляет собой систему сервисов, предполагающую максимальную скорость передачи данных домашнего интернета этого провайдера — до 250 Мбит/с, низкий пинг, а также различные игровые преимущества, которые доступны пользователям тарифного плана без дополнительной платы.

Игровая платформа 4game («Фогейм») от компании Innova является одной из крупнейших в России и СНГ и имеет 55 млн. зарегистрированных пользователей. Она представляет собой многопользовательскую ролевую онлайн-игру Lineage 2, экшн-игру Blade and Soul и шутер Point Blank. Все они русифицированы и адаптированы для страны, имеют круглосуточную техническую поддержку на русском языке.