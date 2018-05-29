Участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут тратить бонусы в салонах «МегаФона»

«Оплатить бонусами можно до 50% стоимости смартфонов, планшетов, телефонов и аксессуаров только по контактным платежам с использованием карты. Применение бесконтактных платежей находится в разработке», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».
В качестве примера в компании привели покупку смартфона Samsung Galaxy J.
«Если сделать это до 30 июня 2018 года включительно, можно успеть принять участие в акции «МегаФона» и получить в подарок три или шесть месяцев связи на тарифном плане «Включайся! Общайся». Срок действия бесплатного пакета зависит от конкретной модели смартфона. Таким образом, можно будет значительно сэкономить и на гаджете, и на связи для него», — отметили в пресс-службе.
В пензенском отделении также обратили внимание на то, что при покупке мобильных устройств и аксессуаров владельцам банковских карт вновь будут начислены бонусы.
«Так, если приобретается любая продукция Apple, в виде бонуса начисляется 0,5% от стоимости покупки. Смартфоны и телефоны других марок помогут вернуть 0,5%, планшеты — 1%, аксессуары — 10%», — уточнили в компании.
В пресс-службе добавили, что, согласно условиям совместной акции, с которыми можно ознакомиться на сайте программы, бонусы «Спасибо» от Сбербанка нельзя списать при покупке гаджета в кредит и рассрочку, а также ими не оплачиваются SIM-карты, настройки, финансовые и услуги связи.
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