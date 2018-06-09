«Ростелеком» установил в пензенских больницах аппараты для связи с фондом медстрахования Связь и ИТ

Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Компания «Ростелеком» установила в крупных больницах Пензенской области 20 таксофонов без номеронабирателя, с помощью которых пациенты могут обратиться в единый контакт-центр по вопросам медицинского страхования.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Синие таксофоны размещены на первых этажах лечебных учреждений рядом с окнами регистратур или кабинетами врачей. Устройства запрограммированы на набор бесплатного номера 8-800-100-80-44. Желающие проконсультироваться по вопросам обязательного медицинского страхования смогут сделать это непосредственно в поликлинике.

Проект реализован в сотрудничестве с филиалом «РГС-Медицина» и территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, количество лечебных учреждений, оснащенных специальными таксофонами, планируется увеличить.

В ТФ ОМС Пензенской области отметили, что реализация проекта будет способствовать повышению качества обслуживания застрахованных граждан.

Директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев пояснил, что телеком-оператор проложил линии связи внутри помещений и настроил программное обеспечение.

«Специалисты контакт-центра фонда получили дополнительный канал взаимодействия с клиентами, а пациенты — существенную экономию своего времени: посещать офисы страховых компаний без острой необходимости не нужно, можно просто позвонить», — сказал он.