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«Ростелеком» установил в пензенских больницах аппараты для связи с фондом медстрахования

13:11 | 09.06.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Компания «Ростелеком» установила в крупных больницах Пензенской области 20 таксофонов без номеронабирателя, с помощью которых пациенты могут обратиться в единый контакт-центр по вопросам медицинского страхования.

«Ростелеком» установил в пензенских больницах аппараты для связи с фондом медстрахования

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Синие таксофоны размещены на первых этажах лечебных учреждений рядом с окнами регистратур или кабинетами врачей. Устройства запрограммированы на набор бесплатного номера 8-800-100-80-44. Желающие проконсультироваться по вопросам обязательного медицинского страхования смогут сделать это непосредственно в поликлинике.

Проект реализован в сотрудничестве с филиалом «РГС-Медицина» и территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, количество лечебных учреждений, оснащенных специальными таксофонами, планируется увеличить.

В ТФ ОМС Пензенской области отметили, что реализация проекта будет способствовать повышению качества обслуживания застрахованных граждан.

Директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев пояснил, что телеком-оператор проложил линии связи внутри помещений и настроил программное обеспечение.

«Специалисты контакт-центра фонда получили дополнительный канал взаимодействия с клиентами, а пациенты — существенную экономию своего времени: посещать офисы страховых компаний без острой необходимости не нужно, можно просто позвонить», — сказал он.

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