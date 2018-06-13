В день 355-летия Пензы «Ростелеком» провел презентацию умных технологий для дома Связь и ИТ

Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. Презентация умных технологий для дома от компании «Ростелеком» состоялась в интерактивной тематической зоне на площадке рядом со сквером имени В.Г. Белинского в Пензе в День России и День города, 12 июня.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В демонстрационной зоне услуг компании участники праздника узнали, как с помощью специальной системы обезопасить квартиру от незаконного проникновения и удаленно контролировать все, что в ней происходит.

Специалисты «Ростелекома» представили им коробочное решение «Умный дом. Безопасность». Входящие в комплект датчики движения, открытия дверей и окон, протечки и задымления позволяют защитить владельца квартиры от различных непредвиденных ситуаций. Система оповестит хозяина о возможном ЧП с помощью SMS-сообщения, push-уведомления или письма на электронную почту. Управляется интеллектуальная система через специальный сайт или мобильное приложение.

В рамках мероприятия состоялся конкурс, главным призом которого стало коробочное решение для безопасности и контроля квартиры от «Ростелекома». Участники конкурса получили задание соорудить мини-дом и определить, куда установить интеллектуальные датчики. Самый яркий, просторный и защищенный макет построила семья Танкиевских из Пензы.

Глава семьи Сергей Танкиевский отметил, что задание было нетрудным, поскольку в процессе строительства ему помогали супруга и дочь.

«Система «Умный дом» найдет достойное применение в нашей квартире. Она станет приятным дополнением к тем услугам, которые уже подключены от «Ростелекома» — интернету и «Интерактивному ТВ». Благодаря этому решению я могу контролировать многие процессы, происходящие дома. Спасибо компании за такой подарок», — пояснил он.