«Дамате» запустила учебный портал Связь и ИТ

Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Более 4 тыс. сотрудников группы компаний «Дамате» в Москве, Пензенской и Тюменской областях получили доступ к корпоративному учебному порталу, который позволит автоматизировать ряд HR-направлений и станет инструментом информирования, развития и повышения вовлеченности персонала.

Фото: пресс-служба компании «Дамате»

На сегодняшний день на сайте запущены разделы профессионального тестирования, адаптации и оценки нового сотрудника, создана электронная библиотека с широким выбором книг, благодаря которой работники могут оперативно получать новые знания в профессиональной сфере и развивать необходимые навыки.

Возможность запускать на портале онлайн-конкурсы и голосования в рамках корпоративных мероприятий позволит вовлекать сотрудников в активную жизнь компании.

При разработке сайте был детально изучен и использован опыт крупнейших компаний в отрасли. Подрядчиком выступил один из ведущих разработчиков средств автоматизации подбора, оценки и развития персонала, создания систем дистанционного обучения в России и странах СНГ. Совместно с ним специалисты «Дамате» подобрали и внедрили на новом портале лучшие из существующих на сегодняшний день решений. Реализация проекта заняла менее трех месяцев.

Как сообщает пресс-служба сельскохозяйственного холдинга, сайт будет постоянно обновляться и дополняться новыми опциями, в частности, в третьем квартале 2018 года в системе планируется запуск ежегодной оценки работы сотрудников компании, на основании которой будет сформирован план развития персонала и подразделений.

В ближайшее время профессиональное обучение на производстве приобретет формат онлайн- и видеокурсов с проработкой конкретных навыков по операциям. Раздел по социальным льготам для персонала позволит сотрудникам получать полную информацию в этом направлении и оперативно подавать заявки на участие в мероприятиях.

Руководство компании рассчитывает, что запуск портала позволит при минимальных затратах охватить обширную целевую аудиторию, сделать процесс профессионального обучения и развития сотрудников максимально комфортными и интересным, а также ускорит процессы, связанные с организацией контроля знаний, анализом и оценкой результатов.

Заместитель генерального директора группы компаний «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова отметила, что развитие современных технологий задает тон в освоении инновационных систем не только в производстве, но в сфере управления персоналом.

«Запуск корпоративного портала позволит внедрить новые интересные форматы для сотрудников и станет важным элементом развития HR-бренда», — добавила она.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока и производство молочной продукции.

География деятельности охватывает Пензенскую и Тюменскую области.

ГК «Дамате» — крупнейший производитель мяса индейки в России. Компания реализует проект по расширению существующих мощностей до 155 тыс. тонн в убойном весе в год. Общий объем инвестиций составит 41 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком»). Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 300 тонн в сутки.

В 2017 году ГК «Дамате» при участии компании Danone построила в Тюменской области молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов. После выхода на полную мощность на объекте будет производиться 42 тыс. тонн молока в год.

В компании работают свыше 4 тыс. 100 сотрудников. Председателем совета директоров ГК «Дамате» является Наум Бабаев, генеральным директором — Рашид Хайров.