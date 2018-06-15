Абоненты «МегаФона» смогут бесплатно смотреть матчи ЧМ по футболу Связь и ИТ

Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Абоненты «МегаФона», в том числе проживающие в Пензенской области, смогут смотреть футбольные матчи через сервис «МегаФон.ТВ» бесплатно со своего смартфона или планшета.

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Для просмотра футбола в сервисе «МегаФон.ТВ» необходимо подключить пакет «Оптимальный» со 100 телевизионными каналами на любой вкус. Клиенты с тарифами «Включайся!» смогут пользоваться пакетом без платы 21 день, остальные — 14 дней.

Для всех абонентов компании в «МегаФон.ТВ» на время чемпионата доступен бесплатный видеотрафик.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-служба оператора, «МегаФон» уделяет особое внимание вопросам качества связи и скорости мобильного интернета.

«По данным Роскомнадзора, «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE, так и по числу действующих базовых станций всех сетей. А компания Ookla, которая разработала приложение Speedtest, признала мобильный интернет от «МегаФона» самым быстрым в России, на основании 8 млн. замеров от пользователей. Высокие скорости и широкое покрытие сетей позволяет смотреть «МегаФон.ТВ» онлайн на своих устройствах в любом месте», — пояснили в компании.

Комментируя новое предложение, директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев назвал знаковым чемпионат мира по футболу, который впервые проходит в России.

«Мы готовы сделать все, чтобы наши клиенты не пропустили ни одного яркого футбольного события и смогли посмотреть лучшие игры в прямом эфире в сервисе «МегаФон.ТВ», — добавил он.