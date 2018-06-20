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Второй мультиплекс запустят в Пензенской области в конце года — Андрей Романченко

10:17 | 20.06.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Запуск второго мультиплекса запланирован в Пензенской области в конце 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» («РТРС») Андрей Романченко.

Второй мультиплекс запустят в Пензенской области в конце года — Андрей Романченко

Фото: Pnzreg.ru

«Сигнал второго мультиплекса станет доступен всем жителям Пензенской области с ноября–декабря 2018 года», — сказал он в ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в минувший вторник, 19 июня.

Руководитель «РТРС» отметил также, что Пензенская область является одним из 11 регионов России, в которых цифровое вещание доступно 100% жителям.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в ходе встречи Иван Белозерцев и Андрей Романченко договорились о дальнейшем тесном взаимодействии.

По данным ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», до 2010 года почти половина жителей страны — 44% — могла принимать не более четырех телеканалов. При этом возможности развития аналогового вещания были исчерпаны.

Обеспечение населения региональным цифровым эфирным телерадиовещанием стало одной из задач федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы».

С 2010 года велось строительство сети вещания первого мультиплекса.

Мультиплекс представляет собой пакет цифровых телеканалов, транслирующийся одним передатчиком. Обычно занимает одну частоту. В цифровом эфирном телевидении включает в себя 10 телеканалов.

К концу декабря 2017 года в 83 субъектах РФ заработали все передатчики первого мультиплекса цифрового эфирного вещания. Благодаря этому жители получили возможность бесплатно смотреть 10 каналов, перечень которых определен указом президента России. В их числе — «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ Центр».

Десять телеканалов для трансляции в составе пакета РТРС-2 (второго мультиплекса) было отобрано Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию: «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ».

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