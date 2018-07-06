«МегаФон» запустил сервис для бронирования билетов и отелей с кэшбэком

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Абоненты «МегаФона», в том числе проживающие в Пензенской области, получили возможность воспользоваться новым сервисом для планирование поездок «МегаФон.Путешествия», который запущен в четверг, 5 июля.
Фото: Travel.megafon.ru
На специальном интернет-ресурсе пользователям предлагается подобрать авиабилеты; отели, хостелы или апартаменты; а также комплексные туры для городского туризма или отдыха у моря.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», за каждый заказ, оформленный через «МегаФон.Путешествия», на счет телефона будет возвращена часть его стоимости.
«Эти деньги можно потратить на услуги связи или перевести близким на счет телефона. Кроме того, абоненты «МегаФона» могут расплатиться ими в кафе и магазинах, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay», — пояснили в компании, добавив, что финансовые услуги оказывает ООО «Банк Раунд».
В пресс-службе уточнили, что партнером сервиса выступила компания Aviasales — в рамках программы Travelpayouts дизайнеры и технические специалисты поделились своими знаниями и опытом, что помогло реализовать лучшие решения для сайта.
Как отметил директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский, компания перестала быть просто оператором связи.
«Мы не продаем минуты и гигабайты, а подключаем возможности — цифровые услуги, контент, видео, аудио, общение в социальных сетях и мессенджерах. Мы развиваем экосистему цифровых решений. У нас есть проекты в телемедицине, финансовых услугах, а теперь и в travel-сфере», — отметил он.
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