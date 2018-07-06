«МегаФон» запустил сервис для бронирования билетов и отелей с кэшбэком Связь и ИТ

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Абоненты «МегаФона», в том числе проживающие в Пензенской области, получили возможность воспользоваться новым сервисом для планирование поездок «МегаФон.Путешествия», который запущен в четверг, 5 июля.

Фото: Travel.megafon.ru

На специальном интернет-ресурсе пользователям предлагается подобрать авиабилеты; отели, хостелы или апартаменты; а также комплексные туры для городского туризма или отдыха у моря.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», за каждый заказ, оформленный через « МегаФон.Путешествия », на счет телефона будет возвращена часть его стоимости.

«Эти деньги можно потратить на услуги связи или перевести близким на счет телефона. Кроме того, абоненты «МегаФона» могут расплатиться ими в кафе и магазинах, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay», — пояснили в компании, добавив, что финансовые услуги оказывает ООО «Банк Раунд».

В пресс-службе уточнили, что партнером сервиса выступила компания Aviasales — в рамках программы Travelpayouts дизайнеры и технические специалисты поделились своими знаниями и опытом, что помогло реализовать лучшие решения для сайта.

Как отметил директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский, компания перестала быть просто оператором связи.

«Мы не продаем минуты и гигабайты, а подключаем возможности — цифровые услуги, контент, видео, аудио, общение в социальных сетях и мессенджерах. Мы развиваем экосистему цифровых решений. У нас есть проекты в телемедицине, финансовых услугах, а теперь и в travel-сфере», — отметил он.