В Пензенской области объявлен конкурс «Футбольный фристайл с «МегаФон.ТВ» Связь и ИТ

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Конкурс «Футбольный фристайл с «МегаФон.ТВ», который объявлен в Пензенской области, завершится в воскресенье, 22 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Чтобы принять в нем участие, нужно снять видео, где будет показано умение владения мячом, футбольные трюки или голевой момент игры.

Запись необходимо опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» до 22 июля с хештегами #ПензаСмотритФутбол по #МегаФон.ТВ и текстом: «Я участвую в конкурсе от #МегаФон и передаю эстафету…»

Специальное жюри оценит оригинальность и креативный подход к выполнению задания, соответствие тематике конкурса, количество отметок «Мне нравится» и просмотров записи.

Результаты и имена авторов лучших роликов будут опубликованы 24 июля в 12.00 в группе «Пенза Live» в соцсети «ВКонтакте» в виде новости. В этом же сообществе можно ознакомиться с подробными правилами.

Согласно положению о конкурсе, победителю будет вручен смартфон Xiaomi Redmi Note 5A LTE.

В качестве награды за второе место предусмотрен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band.

Кроме того, призеры получат промокоды на просмотр пакета телеканалов «Максимальный» на «МегаФон.ТВ» на 180 дней. За третье место участнику дадут три таких промокода.