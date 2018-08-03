Мобильную связь от «Ростелекома» подключили более 10 тыс. пензенцев Связь и ИТ

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Более 10 тыс. жителей Пензенской области подключили мобильную связь от «Ростелекома». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

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По сравнению с первой половиной 2017 года количество абонентов увеличилось в 2,5 раза. Наиболее востребованными оказались семейные тарифные планы «На всех» и тарифы «M» и «L» линейки «Суперсимка».

Десятитысячным абонентом сотовой связи стала жительница села Засечного Ирина Кожевникова, которая более года назад подключила интернет и «Интерактивное ТВ», а в августе приобрела SIM-карту от «Ростелекома».

По словам Ирины Кожевниковой, она много разговаривает по телефону и активно пользуется интернетом, поэтому выбрала тарифный план «Суперсимка XL».

«В абонентскую плату включены 20 ГБ мобильного интернета и 600 минут разговоров. Мне нравится, что внутри сети звонки не тарифицируются, а неизрасходованные минуты и гигабайты можно перенести на следующий месяц. Особенно порадовал безлимитный трафик для телевидения «Ростелекома»: можно смотреть передачи на смартфоне, не опасаясь уйти в минус», — сказала она.

Поздравляя юбилейного клиента, директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев отметил, что мобильную связь от компании все чаще подключают те, кто уже пользуется ее цифровыми сервисами.

«Получать все услуги связи от одного оператора — это удобно. Клиенту приходит единый счет и начисляются бонусы за активность, а контролировать все расходы и активировать скидки можно в личном кабинете», — пояснил он.

Для клиентов, желающих воспользоваться мобильной связью от «Ростелекома» с сохранением своего номера, до конца сентября 2018 года действует акция «Добро пожаловать». Согласно ее условиям, с которыми можно ознакомиться на сайте оператора, при подключении тарифов «L» и «XL» линейки «Суперсимка» и семейного предложения «На всех» предоставляется скидка в 20% на абонентскую плату на полгода.

В рамках тарифного плана «На всех» к одному лицевому счету можно привязать сразу несколько SIM-карт с единым набором минут, SMS и гигабайт.