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«МегаФон» обнулит плату за все входящие звонки в поездках по России

16:58 | 08.08.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Все входящие звонки в поездках по России в зоне действия сети «МегаФон» станут для абонентов, в том числе подключившихся к услугами оператора в Пензенской области, бесплатными с 1 сентября 2018 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой оператора.

«МегаФон» обнулит плату за все входящие звонки в поездках по России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В какой бы город вы ни отправились — от Владивостока до Калининграда — везде, где есть наша сеть, отвечайте на звонки и не задумывайтесь о расходах», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что изменения вступят в силу в первый осенний день автоматически сразу для всех абонентов компании вне зависимости от региона подключения и тарифного плана.

Комментируя нововведение, директор по маркетингу на массовом рынке «МегаФона» Александр Фетисов отметил, что оператор постоянно работает над тем, чтобы сделать общение абонентов в путешествиях по России еще более легким и комфортным.

Он пояснил, что компания уже изменила условия более 5 тыс. архивных и действующих тарифных планов, а отмена платы за любые входящие — из гостевого, домашнего и любого другого российского региона — стала следующим шагом.

«Тем самым мы устранили последние отголоски так называемого внутрисетевого роуминга», — цитирует Александра Фетисова пресс-служба «МегаФона».

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