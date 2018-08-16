«Ростелеком» запустил для малого бизнеса тарифную линейку «Скорость»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», ее главным отличием является гарантированно высокая скорость интернета до 100 Мб/с по технологии широкополосного доступа.
«Благодаря собственной самой крупной в стране оптоволоконной сети «Ростелеком» смог предложить малому и среднему бизнесу доступные тарифы на высокоскоростной интернет», — пояснили в компании, уточнив, что они отличаются в зависимости от региона оказания услуги.
В филиале отметили, что запуск новой тарифной линейки стал ответом на требования рынка, так как клиентам необходим быстрый интернет, например, для подключения телевидения в зале ожидания или организации удаленных рабочих мест.
«Кроме того, высокоскоростной интернет позволяет представителям МСБ подключать облачные сервисы: «Виртуальная АТС», «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», «SMS-реклама», «ТВ для бизнеса», помогающие экономить на создании и поддержании собственной инфраструктуры и направлять средства на развитие основного бизнеса», — добавили в «Ростелекоме».
В пресс-службе также обратили внимание на то, что услуга легко масштабируется под задачи конкретного клиента — при необходимости пропускная способность каналов связи может быть значительно увеличена в считанные минуты, а также в рамках тарифной линейки «Скорость» реализована круглосуточная техническая поддержка и мониторинг качества в формате 24/7.
В компании уточнили, что тарифные планы линейки «Скорость» доступны для новых клиентов «Ростелекома» — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — при заключении договора на срок не менее 12 месяцев.
Как отметил директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин, оператор первым в России открыто показал цены на услуги для бизнес-сегмента.
«Это наш краеугольный принцип ценообразования — мы готовы к открытому диалогу с нашими клиентами», — добавил он.
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