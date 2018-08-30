«Ростелеком» запустил облачную услугу «Видеосервер» Связь и ИТ

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Пензенские корпоративные и государственные клиенты «Ростелекома» получили возможность подключить новую услугу «Видеосервер», которая объединяет организацию и обслуживание программно-аппаратного комплекса для проведения видеоконференций.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Согласно представленным данным, она создана на базе программного сервера VideoMost компании Spirit и позволяет клиентам оперативно подключить сервис видеоконференций, не приобретая специальное оборудование.

Как поясняется на сайте «Ростелекома», в рамках данной услуги оператор выделяет клиенту виртуальные серверные мощности с необходимым объемом ресурсов. Специалисты устанавливают на виртуальную машину программное обеспечение VideoMost и настаивают оборудование. После этого клиент получает возможность интеграции видеосервера со своей IT-инфраструктурой и управления ресурсами сервера.

Как пояснил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегментов ПАО «Ростелеком» Данила Бурметьев, используя облачный сервис, клиенты могут объединить ранее купленное оборудование для студий видеоконференцсвязи, стационарные телефоны, рабочие компьютеры и смартфоны сотрудников в единую защищенную коммуникационную систему.

«Видеосервер» может быть доступен как из сети интернет, так и из корпоративной сети передачи данных клиента. При этом организацию услуги и ее техническое сопровождение обеспечивает «Ростелеком», позволяя клиентам сэкономить на приобретении оборудования и программного обеспечения, а также на услугах IT-специалистов», — отметил он.

В свою очередь председатель правления Spirit Андрей Свириденко обратил внимание на то, что VideoMost включен в единый реестр отечественных программ министерства цифрового развития, связи и коммуникаций РФ.

«Использование отечественного программного решения делает услугу «Видеосервер» привлекательной для госзаказчиков и крупных частных компаний, действующих в соответствии с концепцией импортозамещения и импортодополнения. При этом VideoMost поддерживает множество мировых стандартов связи и популярных открытых протоколов, что позволяет использовать VideoMost совместно с ранее закупленным предприятиями ВКС-оборудованием, а также вместе с другими российскими и иностранными программными продуктами», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», запуск «Видеосервера» стал продолжением стратегического партнерства оператора с компанией Spirit. Уже в течение шести лет корпоративным клиентам предлагается облачная услуга «Web-видеоконференции» на основе программного сервера VideoMost под собственным брендом. Ею пользуются представители всех сегментов рынка — от госучреждений и крупных холдингов до небольших компаний.

При этом «Ростелеком» является провайдером одного из крупнейших облачных ВКС-сервисов в России и обслуживает более 2 тыс. государственных и корпоративных клиентов в различных регионах страны.