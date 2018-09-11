«Ростелеком» и «Яндекс» запустили совместный тариф с облачным хранилищем Связь и ИТ

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Действующие, а также новые абоненты «Ростелекома» в Пензенской области получили возможность подключить новый тарифный план «Облачный», который запущен совместно с компанией «Яндекс».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», он включает в себя высокоскоростной доступ в интернет и память на «Яндекс.Диске», которая ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1 Тб, благодаря чему за год «облако» можно расширить до 12 Тб без дополнительной платы.

«Для абонентов, которые подключат « Облачный », будет доступен улучшенный функционал — «Яндекс.Диск Про», который включает в себя расширенную историю изменений, приоритет при обращениях в службу поддержки и отсутствие лимитов на скачивание файлов с публичных страниц. Также в продвинутой версии отключен показ рекламы», — пояснили в компании.

Как отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина, партнерство с «Яндексом» помогло разработать сервис с уникальными свойствами и условиями хранения цифровых данных, которые доступны только абонентам оператора.

«Все мы создаем и скачиваем огромное количество цифровых данных — фотографии и видео о лучших моментах жизни, любимые кинофильмы и сериалы, аудиокниги и много чего еще. Плюс нам нужен постоянный доступ к контенту с любого из наших гаджетов. Совместный тариф «Облачный» решает наши повседневные задачи, объединяя высокую скорость интернет-доступа и бесконечный «Яндекс.Диск», — сказала она.

В свою очередь руководитель «Яндекс.Диска» Владимир Русинов напомнил, что сервис появился в 2012 году.

«С тех пор мы стремимся сделать его самым удобным, быстрым и надежным способом хранения файлов и обмена ими», — подчеркнул он.