В Пензе IT-специалистам предложат за 48 часов создать прототипы проектов Связь и ИТ

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Ежегодный межрегиональный хакатон, получивший название «Secothon», объединит разработчиков программного обеспечения, дизайнеров, маркетологов и технологических предпринимателей на базе роллердрома парка «Комсомольский» в Пензе 19–21 октября.

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Участникам мероприятия будет предложено за 48 часов превратить свои идеи в работающие проекты. В заключительный день они представят прототипы широкой аудитории, в том числе экспертам.

Лучшие проекты будут определены в четырех основных номинациях: «Стартап», где выиграет перспективный с точки зрения масштабирования и монетизации; «Технологии» — крайне сложный; «Хак» — простое и эффективное решение, способное изменить ход привычной жизни; а также «Hardware», где будет отмечена разработка с эффективным использованием аппаратных и программных компонентов, имеющая рыночный потенциал.

Организаторами мероприятия выступили ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» и ООО «Центр кластерного развития».