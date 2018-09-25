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«Ростелеком» проложил оптику к коттеджам в Засечном

12:08 | 25.09.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. «Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру связи в микрорайоне индивидуальной застройки в селе Засечном Пензенской области, благодаря чему 336 семей впервые получили возможность подключить широкий спектр цифровых сервисов по одному кабелю, заходящему непосредственно в дом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» проложил оптику к коттеджам в Засечном

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Жители могут воспользоваться цифровой телефонией, интернетом, интерактивным телевидением, развернуть Wi-Fi-сеть во всех комнатах, установить систему «Умный дом». Интеллектуальная камера видеонаблюдения и набор специальных датчиков позволят всегда знать, что происходит в помещениях», — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что в зону охвата оптической сети в Засечном вошли частные дома по улицам Солнечной, Садовой, Молодежной, Нагорной, Луговой, Спортивной, Северной и Шоссейной, а общая протяженность всех построенных участков составила около 7 км.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, Засечное фактически стало седьмым коттеджным поселком в области, куда оператор пришел с самой современной технологией доступа в интернет.

«Наличие развитой телеком-инфраструктуры повышает привлекательность района проживания и стоимость недвижимости. Мы работаем по принципу софинансирования — берем на себя обязательства, связанные с проектированием и строительством сети связи до населенного пункта, а жители оплачивают разовый инсталляционный платеж за подключение своих коттеджей. Оптика обеспечивает клиенту стабильное соединение, высокую скорость передачи данных и возможность пользоваться различными цифровыми услугами одновременно», — пояснил он.

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