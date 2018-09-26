«Ростелеком» провел ребрендинг и представил новые цифровые сервисы Связь и ИТ

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Компания «Ростелеком», предлагающая цифровые услуги и решения в том числе в Пензенской области, провела ребрендинг и представила новые сервисы и тарифные линейки, учитывающие изменение рынка.

Фото: Rt.ru

Как отмечается на официальном сайте «Ростелекома», действующая стратегия предусматривает цифровую трансформацию из оператора услуг связи в IT-компанию, которая предоставляет цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства.

Это обусловлено, в частности, тем, что в первом полугодии 2018 года более половины выручки сформировали цифровые и контентные сервисы — доступ в интернет, платное телевидение, облачные решения и data-центры, кибербезопасность и другие. Также изменения произошли внутри компании — созданы команды и центры компетенций по новым цифровым технологиям, включая биометрию, кибербезопасность, «интернет вещей», «умный дом» и другие.

Как отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, людям важны не технологии, а то, как с их помощью можно сделать жизнь лучше и комфортнее.

«Сейчас для нас в приоритете не просто количество подключений. Теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент найдет подходящее для себя решение», — подчеркнул он.

Предполагается, что с помощью новой линейки тарифов и сервисов конкретная семья или организация сможет «собрать» пакет услуг, как пазл.

Так, мультимедийная платформа Wink пополнила экосистему услуг для частных клиентов. В настоящее время она объединяет мобильное приложение, web-портал и приложение для Smart TV, представляя собой эволюционный этап развития «Интерактивного ТВ». На платформе уже представлены более 200 телеканалов, свыше 12 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов — от паузы и перемотки до «Родительского контроля».

Еще одно новое направление — онлайн-образование — реализовано с помощью запуска платформы «Ростелеком Лицей», где представлен специально отобранный контент. По задумке, персональный куратор поможет выбрать программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей. При этом в личном кабинете есть возможность отслеживать расписание занятий и успеваемость.

В новой тарифной линейке пакеты услуг и тарифы названы исходя из потребностей семьи — «Для интернета», «Для спокойствия», «Для впечатлений», «Для всего» и «Игровой».

Ожидается, что 1 октября «Ростелеком» также запустит обновленную платформу для предпринимателей «Быть в плюсе», которая позволит получить высокоскоростной интернет и мобильную связь, а также дополнительные услуги — виртуальную АТС, SMS-рекламу, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса.

Комментируя обновление позиционирования компании, директор по маркетингу «Ростелекома» Елена Доброхотова отметила, что задача нового бренда — отразить подход компании к продуктам и клиентам.

«Мы фокусируемся не на технологиях, а на потребностях людей. Поэтому главными героями нового бренда стали люди и их эмоции. Разнообразие графических решений и цветов помогает нам отразить широту возможностей, которые компания создает для человека, бизнеса и страны. Мы хотим подчеркнуть, что «Ростелеком» становится современной цифровой компанией, способной найти общий язык с каждым клиентом — от геймеров до государственных структур», — сказала она.

По имеющейся информации, новый визуальный стиль «Ростелекома» разработан в партнерстве с агентствами Bootleg (группа BBDO) и Saffron Brand Consultants. Первая рекламная кампания в обновленном фирменном стиле стартует 1 октября.