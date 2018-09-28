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«МегаФон» предложил бесплатный доступ к популярным мобильным сервисам для занятых людей

16:39 | 28.09.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. «МегаФон» предложил корпоративным клиентам, в том числе работающим в Пензенской области, бесплатный доступ к наиболее популярным цифровым сервисам при использовании линейки тарифных планов «Управляй!» Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского отделения ПАО «МегаФон».

«МегаФон» предложил бесплатный доступ к популярным мобильным сервисам для занятых людей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В компании пояснили, что ранее было проведено масштабное исследование, охватившее более 1 млн. корпоративных абонентов оператора.

«Аналитика показывает, что за год объем потребленного бизнес-клиентами интернет-трафика вырос в 1,5 раза. Основным драйвером роста стало активное использование мессенджеров — на обмен сообщениями и файлами в них было израсходовано 70% трафика», — сказали в пресс-службе.

В отделении добавили, что с учетом этого факта в каждый из четырех тарифов линейки включен безлимитный трафик на WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion и «ТамТам» — без дополнительной платы можно обмениваться даже большими объемами данных: качественными фотографиями, видеороликами и файлами.

В «МегаФоне» отметили, что вторым по популярности сервисом оказалась мобильная почта.

«Mail.ru, Яндекс.Почта и почта Google стали неограниченно доступны пользователям тарифов «Управляй!» Согласно результатам аналитики больших данных, эти почтовые сервисы наравне с корпоративными e-mail чаще других применяются для деловой переписки», — сообщили в компании.

В пресс-службе добавили, что почетная «бронза» у облачных сервисов.

«Безлимитный доступ к облаку Mail.ru, «Яндекс.Диску», Dropbox (Windows) и iCloud (iOS) позволяет не обращать внимания на вес заливаемого или скачиваемого архива, дает свободу удаленной работы с файлами вне зависимости от места расположения сотрудника», — отметили в «МегаФоне».

В компании напомнили, что тарифная линейка «Управляй!» дает возможность выбрать подходящее для каждой категории сотрудников предложение, а также индивидуально настроить необходимое соотношение «минуты – гигабайты», оставаясь в рамках выбранной абонентской платы.

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