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Дмитрий Проскура и Иван Белозерцев обсудили в Пензе проекты цифрового развития

17:24 | 09.10.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Пензенской области стало главной темой рабочей встречи вице-президента – директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрия Проскуры и губернатора Ивана Белозерцева, состоявшейся в правительстве региона.

Дмитрий Проскура и Иван Белозерцев обсудили в Пензе проекты цифрового развития

Фото: пресс-служба правительства Пензенской области

Как пояснил Дмитрий Проскура, одна из главных задач «Ростелекома» на территории Пензенской области — обеспечение жителей высокоскоростным доступом в интернет, в том числе в малых селах.

«Ростелеком» организовал точки беспроводного доступа в интернет в 81 населенном пункте Пензенской области с численностью населения от 250 до 500 человек. Теперь их жители могут абсолютно бесплатно пользоваться информационными веб-ресурсами. Сельский Wi-Fi постепенно доказывает свою эффективность — растет количество интернет-сессий, увеличивается объем трафика. До конца года мы планируем устранить цифровое неравенство еще в 31 малом населенном пункте региона. Для этого компания построит более 350 км волоконно-оптических линий связи», — проинформировал он.

В свою очередь Иван Белозерцев отметил актуальность федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в условиях, когда развиваются электронные формы взаимодействия с органами власти, онлайн-образование и интернет-торговля.

«Каждый человек — даже из самого отдаленного села — должен иметь возможность пользоваться интернетом наравне с жителями районных центров или крупных городов», — сказал глава региона.

Также стороны обсудили подключение к высокоскоростному интернету образовательных организаций, модернизацию регионального центра обработки данных для хранения государственных информационных систем и развитие проекта фотовидеофиксации нарушений ПДД.

«Система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения — один из элементов комплексной системы обеспечения безопасности в регионе. «Ростелеком» имеет огромный опыт в реализации этого проекта. И для его развития у компании есть все необходимые ресурсы, в том числе и инвестиционные», — цитирует Дмитрия Проскуру пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

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