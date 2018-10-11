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Компания Ookla признала мобильный интернет от «МегаФона» самым быстрым в России

17:06 | 11.10.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Компания Ookla, являющаяся разработчиком приложения Speedtest, признала мобильный интернет от «МегаФона», оказывающего услуги в том числе в Пензенской области, самым быстрым в России по итогам I и II кварталов 2018 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой «МегаФона», в котором приводятся данные анализа более 7,9 млн. замеров с почти 1,5 млн. устройств.

Компания Ookla признала мобильный интернет от «МегаФона» самым быстрым в России

Фото: пресс-служба Пензенского отделения ПАО «МегаФон»

«В Пензе средняя скорость в сети 4G «МегаФона», показавшего лучшие значения, составила более 25 Мбит/с, а максимальная достигла 50 Мбит/с. В области средняя скорость превысила 19 Мбит/с, максимальная — 45 Мбит/с», — уточняется в пресс-релизе.

Комментируя результаты исследования, директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев отметил, что оператор постоянно модернизирует сеть.

«Мы увеличиваем скорость интернета, улучшаем прием в «сложных» помещениях, предлагаем выгодные цены на услугу, например, безлимитный трафик на популярной линейке «Включайся». Все это приводит к тому, что количество прокаченного трафика через сети «МегаФона» удваивается каждый год», — пояснил он.

Компания Ookla уже признавала мобильный интернет 4G от «МегаФона» самым быстрым в России по итогам 2017 года.

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