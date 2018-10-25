«Ростелеком» проложил оптику к отдаленным пензенским амбулаториям Связь и ИТ

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. «Ростелеком» проложил оптику общей протяженностью 55 км до пяти отдаленных медицинских учреждений Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Высокоскоростной интернет и цифровые сервисы теперь доступны амбулаториям в селах Верхний Ломов, Березовка, Ушинка, Канаевка и Усть-Уза. Самым сложным стало строительство сети до амбулатории Ушинки. Специалисты проложили кабель в болотистой местности, провели его под рекой и озером. С помощью машины для горизонтально направленного бурения строители протянули под водой 260 метров оптики», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Как отметил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков, на оптоволокно постепенно переводят все медицинские учреждения области.

«При помощи быстрого интернета врачи амбулаторий могут вести электронные истории болезни, обмениваться информацией со специалистами районных и областных медучреждений и дистанционно консультировать пациентов по каналам видеосвязи», — сказал он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО « Ростелеком » Лев Дятлов обратил внимание на то, что подключение больниц к высокоскоростному интернету является одной из главных задач компании.

«Мы строим современную оптическую инфраструктуру, благодаря которой в регионе развиваются телемедицинские технологии. С их помощью пациенту даже из отдаленного села можно оперативно поставить точный диагноз и оказать квалифицированную медицинскую помощь», — пояснил он.

Согласно имеющимся данным, в 2017 году «Ростелеком» перевел на оптику 48 медицинских организаций: 42 сельские амбулатории в 14 районах области и шесть поликлиник на территории Пензы.