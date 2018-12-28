В Пензе очередные курсы компьютерной грамотности стартуют 3 января Связь и ИТ

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Очередные двухнедельные курсы компьютерной грамотности стартуют на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 3 января.

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Обучение является бесплатным.

Как сообщается на сайте учреждения, в течение первой недели слушатели знакомятся с тем, как правильно держать мышку, что значат клавиши на клавиатуре, как работать с файлами и папками, а также что собой представляет интернет-пространство. Кроме того, программа включает в себя работу с текстовым редактором Word. Помимо этого, участникам предлагается зарегистрироваться в Skype, в соцсети «Одноклассники», завести электронный ящик и стать пользователями портала госуслуг.

В ходе второй недели слушатели осваивают полезные сайты, в том числе позволяющие записаться к врачу, отследить движение маршрутов общественного транспорта, купить билет на поезд и найти нужную книгу в президентской библиотеке.