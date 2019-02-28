В Пензе «Ростелеком» и «Территория жизни» продемонстрировали риелторам «умную» квартиру Связь и ИТ

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Специалисты провайдера цифровых услуг «Ростелеком» и группы компаний «Территория жизни», занимающейся возведением жилого комплекса «Арбековская застава» в Пензе, познакомили риелторов с преимуществами «умных» решений для безопасности квартир.

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Демонстрация работы приборов прошла в реальных условиях — в квартире дома №7 на улице Генерала Глазунова, которая оборудована системой «Умный дом. Ростелеком».

Установленные в помещении датчики зафиксировали открытие балконной двери и протечку в ванной комнате, после чего моментально отправили SMS о происшествиях.

«Умную» розетку удалось отключить одним нажатием кнопки на смартфоне, а камера видеонаблюдения записала происходящее в квартире.

Во время презентации риелторы отслеживали состояние устройств через мобильное приложение провайдера.

По мнению директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, интеллектуальные приборы способны стать надежными помощниками в решении бытовых задач новоселов.

«Демоквартира — прекрасная возможность показать потенциальным покупателям преимущества современных технологий. Мы благодарны группе компаний «Территория жизни» за совместное открытие шоурума и надеемся на дальнейшее сотрудничество», — отметил он.

В свою очередь директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов пояснил, что застройщик с 2018 года активно продвигает смарт-стандарты на строительном рынке Пензенской области.

«Они предусматривают умный подход к организации пространства, будь то район, двор, подъезд или квартира. Такие решения применяются в строящемся жилом комплексе «Арбековская застава», рассчитанном на 10 тыс. человек. Нам интересен опыт «Ростелекома» по внедрению системы «Умный дом». Уверен, что потенциальные покупатели квартир оценят технологии, которые сделают их жизнь комфортнее», — сказал он.

Демонстрационная квартира располагается на территории офиса продаж застройщика. Записаться на экскурсию можно по телефону, указанному на сайте группы компаний.