EN
15:11:16 Четверг, 14 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Выручка от продаж мобильных устройств в салонах связи «Ростелекома» выросла в 15 раз

10:57 | 14.03.2019 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Выручка от продажи мобильных телефонов и смартфонов выросла в 15 раз по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м в розничной сети общества с ограниченной ответственностью «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком»), которое осуществляет деятельность в том числе в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Выручка от продаж мобильных устройств в салонах связи «Ростелекома» выросла в 15 раз

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

По данным компании, в 2018 году розница оператора начала сотрудничать с крупнейшими производителями как в телефонии: Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, Alcatel, Nokia и Asus, так и в аксессуарах: JBL, Deppa, Sony, Kingston, Sennheiser, Canyon, SanDisk и другими.

Доля продаж смартфонов Samsung составила 27,5%, на втором месте Apple — 15,4%, на третьем Honor — 12,7%. В IV квартале 2018 года во время акции «Черная пятница» и предновогодней распродажи клиенты «Ростелекома» покупали смартфоны Honor 9 Lite в 15% случаев, Huawei Y5 Prime — в 10% и Xiaomi Redmi в 5–9%.

Благодаря сотрудничеству с банками в салонах связи «Ростелекома» стали возможными продажи товаров в рассрочку и кредит. В дополнение к покупкам в салонах можно оперативно подключить услуги мобильной связи оператора.

Комментируя итоги 2018 года, генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Денис Ильин отметил, что компания обеспечила сбалансированный ассортимент и сделала акцент на среднем ценовом сегменте.

«В салонах связи «Ростелекома» есть как товары первой цены, так и модели высокого сегмента. Мы планируем продолжить работу над увеличением среднего чека благодаря более плотному сотрудничеству с А- и B-брендами смартфонов в 2019 году», — отметил он.

Загрузка...
Читайте также
Приточность в водохранилище под Пензой остается небольшой — Алексей Варламов Стало известно, какая погода ждет жителей Пензенской области
Большого половодья в Пензенской области пока не ожидается — Валентина Неворотова Житель Пензы погасил долги на 100 тыс. рублей, чтобы продать машину
Под Пензой мошенница и ее пособница осуждены за хищение у больницы почти 5 млн. рублей В Пензе команда «Делу время» победила в фестивале КВН среди студентов колледжей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама