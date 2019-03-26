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«Ростелеком» протянул оптику к коттеджам в Алферьевке и на Светлой поляне

13:02 | 26.03.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. «Ростелеком» подключил к оптической сети коттеджи в Алферьевке Пензенского района и в микрорайоне частной застройки Светлая поляна в Чемодановке Бессоновского района.

«Ростелеком» протянул оптику к коттеджам в Алферьевке и на Светлой поляне

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Коммуникации до микрорайонов частной застройки телеком-оператор проложил за свой счет. Строительство сети до коттеджей осуществляется вместе с владельцами домов по принципу софинансирования. Благодаря этому возможность подключить современные услуги получили 192 семьи.

В Алферьевке первым высокоскоростным интернетом по оптике «Ростелекома» начал пользоваться Михаил Демин.

По его словам, в коттедже это стало так же удобно, как и в городской квартире.

«Я выбрал тарифный план со скоростью доступа в сеть до 200 Мбит/с. Можно легко скачивать файлы, смотреть фильмы онлайн в высоком качестве и общаться по видеосвязи», — пояснил Михаил Демин.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов отметил, что теперь жители могут развернуть сеть Wi-Fi и установить интеллектуальную систему «Умный дом. Ростелеком» для контроля за безопасностью помещений.

«Благодаря проекту семьи получили возможность комфортно пользоваться цифровыми сервисами. С помощью видеонаблюдения можно контролировать обстановку в доме и на участке. Стабильный Wi-Fi обеспечит подключение к сети любых беспроводных устройств: ноутбука, планшета, смартфона и даже пылесоса-робота или автоматического мойщика окон», — цитирует Льва Дятлова пресс-служба филиала компании.

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