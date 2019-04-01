Обновлен сервис «МегаФон Таргет» Связь и ИТ

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Сервис управления рекламными кампаниями «МегаФон Таргет», которым могут воспользоваться в том числе представители пензенского бизнеса, улучшен по итогам изучения поведения пользователей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С этой целью была применена технология Deep Learning, которая дает возможность использовать агрегированные обезличенные данные об активности целевой аудитории.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», для выбора клиентам доступен список из 74 категорий интересов, среди которых — отдых, развлечения, спорт, бизнес, кафе, услуги, детские товары, авиаперелеты, автомобили, доставка еды, такси, банки, страхование и другие.

«Есть возможность отправить сообщения посетителям конкретных сайтов и выбрать целевую аудиторию по уровню дохода, установить таргеты по географической зоне, городу, находящимся в роуминге. Геотаргетинг можно детализировать — по месту жительства и работы, территории пребывания», — пояснили в компании.

В отделении отметили, что, как показала практика, « МегаФон Таргет » актуален для компаний, предлагающих различные услуги, и местных заведений розничной торговли.

«Сервис позволяет эффективно привлечь посетителей супермаркетов, аптек, магазинов косметики, книг, товаров для дома, ресторанов, баров и кафе. Услуга удобна для салонов красоты, парикмахерских, спортивных клубов, автосервисов, ремонта обуви и техники, ведь сообщения получают только абоненты, согласившиеся на это, а механизмы сервиса локализуют среди них наиболее высоко мотивированных потенциальных клиентов. Например, информация о недвижимости в первую очередь направляется интересующимся темой в поисковых системах, изучавшим официальные сайты застройщиков, контактировавшим иными способами», — сказали в пресс-службе, добавив, что также в обновленной версии была уточнена настройка времени рассылки.

В «МегаФоне» особо обратили внимание на то, что изменения коснулись не только приложения, но и web-интерфейса.

«К привычным инструментам добавлена «Цель рассылки», а по мере добавления новых критериев отбора получателей — таргетов — в сервисе автоматически осуществляется пересчет стоимости одного сообщения. Обновление предпросмотра теперь происходит на каждом этапе формирования рассылки», — пояснили в компании.