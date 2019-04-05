Компания «МегаФон» как работодатель удостоена премии Best Company Award Связь и ИТ

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Мобильный оператор «МегаФон», работающий в том числе в Пензенской области, признан лучшим работодателем среди телеком-компаний, по мнению студентов с высоким потенциалом, принявших участие в опросе, организованном на образовательной платформе Changellenge в рамках присуждения премии Best Company Award – 2019.

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Как отметила директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак, оператор стремится быть привлекательным работодателем для студентов и выпускников, чтобы вместе с молодыми талантливыми сотрудниками разрабатывать востребованные цифровые продукты.

«Быть признанным работодателем №1 — большая честь для нас и подтверждение правильно выбранного пути — стратегии цифрового развития. Объединив амбиции молодых специалистов и возможности крупнейшей технологической компании, вместе мы приближаем общее цифровое будущее», — сказала она.

В свою очередь директор Пензенского отделения ПАО «МегаФон» Алексей Брюхачев сообщил, что 80% сотрудников регионального подразделения компании и контакт-центра оператора являются выпускниками местных вузов.

«В нашей компании есть все возможности для карьерного роста. Сегодня примерно треть сотрудников, занимающих руководящие должности, начинали карьеру со специалистов», — цитирует Алексея Брюхачева пресс-служба отделения «МегаФона».

Согласно данным , размещенным на образовательной платформе Changellenge, ежегодная премия в сфере развития бренда работодателя Best Company Award присуждена по результатам исследования, которое проводилось на основе онлайн-опроса молодых специалистов с высоким потенциалом.

С декабря 2018 года по март 2019-го в нем приняли участие более 6 тыс. человек из топ-30 вузов России, в числе которых МГУ, МГТУ, МГИМО, НИУ ВШЭ и другие. Среди опрошенных — студенты с первого по шестой курсы, учащиеся магистратуры и недавние выпускники.

Объектами исследования стали 142 компании, развивающие бренд работодателя и использующие программы для привлечения талантливых молодых специалистов.