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Технологии «МегаФона» помогут хирургам спасать жизни

16:43 | 10.04.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Общество эндоскопических хирургов России имени академика В.Д. Федорова (РОЭХ) и «МегаФон» заключили соглашение, предполагающее предоставление в распоряжение врачей телемедицинской платформы, которую в перспективе смогут использовать в том числе пензенские специалисты.

Технологии «МегаФона» помогут хирургам спасать жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации мобильного оператора, телемедицинская платформа представляет собой облачный сервис, позволяющий проводить удаленные консультации по оценке состояния здоровья пациента, уточнению диагноза, определению прогноза и тактики обследования и лечения. Помимо этого, она дает возможность удаленно следить за состоянием больных.

Как ожидается, в рамках соглашения участники РОЭХ получат доступ ко всему функционалу приложения, что позволит из любой точки мира контролировать ход операции и получать видео операционного поля.

«К системе возможно подключить размещенный в операционной телемедицинский комплекс, который может работать с лапароскопом, рентген-установкой и другим медицинским оборудованием. В сложной ситуации сервис позволяет получить помощь экспертного сообщества прямо в ходе хирургического вмешательства», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании отметили также, что платформа адаптирована для работы со всеми официальными сетевыми ресурсами Минздрава.

«Это позволяет использовать ее в любом стационаре — как в районной больнице, так и в национальном медицинском исследовательском центре», — добавили в пресс-службе.

Общество эндоскопических хирургов России имени академика В.Д. Федорова объединяет ведущих хирургов России и СНГ, применяющих миниинвазивные технологии в своей практике. Является одним из пионеров применения телемедицинских технологий в хирургии.

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