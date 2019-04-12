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Абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» получили доступ к телеканалу «Победа»

17:15 | 12.04.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома», подключившие «Интерактивное ТВ», получили возможность смотреть новый телеканал «Победа», который посвящен событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» получили доступ к телеканалу «Победа». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его запуск состоялся в торжественной обстановке в Москве на первом заседании попечительского совета канала.

Старт вещанию, нажав символическую кнопку, дали ветераны Великой Отечественной войны — диктор Всесоюзного радио Виктор Балашов, председатель совета ветеранов Пресненского района Москвы Вера Железникова, президент государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова, а также директор «Первого канала» Константин Эрнст, глава АО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов и директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

«Канал доступен на кнопке №75, что неслучайно — в будущем году мы все будем отмечать 75-летний юбилей Победы. Канал совершенно точно найдет свою аудиторию, потому что Великая Отечественная война затронула все семьи нашей страны. Отсюда постоянный высокий интерес к военному художественному и документальному кино, рост количества участников акции «Бессмертный полк», — отметил Александр Косарим.

Он обратил внимание на то, что «Ростелеком», первым включив в свою ТВ-сеть канал «Победа», предоставил доступ к нему свыше 5,2 млн. семей или более 14 млн. зрителей по всей России.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», зрители круглосуточно могут смотреть советское и российское военное кино, сериалы, документальные фильмы, новые программы, основанные на архивных материалах и кинохрониках, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также сюжеты о деятельности поисковых отрядов.

«Контентное наполнение телеканала сформировано на базе масштабного исследования, проведенного перед запуском. Таким образом, оно будет интересно как молодой аудитории (16–25 лет), показывающей тенденцию роста интереса к военной тематике, а также желание узнать больше непредвзятых фактов и подробностей событий тех лет, так и более взрослому поколению — «35+», хранящему память и в большей степени ощущающему сопричастность событию и времени. Целевой аудиторией канала станут зрители 14–44 лет», — пояснили в компании.

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