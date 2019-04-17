«Ростелеком» реализовал первые 100 тыс. камер для домашнего видеонаблюдения Связь и ИТ

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. «Ростелеком», который осуществляет свою деятельность в том числе в Пензенской области, реализовал первые 100 тыс. камер для домашнего видеонаблюдения со старта продаж.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Наша компания создает экосистему цифровых сервисов для дома и семьи, способную закрыть максимальное количество потребностей. Безопасность близких — одна из приоритетных базовых потребностей человека и причина стрессов. Наши клиенты всегда в курсе, вовремя ли вернулся домой ребенок и делает ли он уроки, как чувствуют себя старшие члены семьи, работает ли ремонтная бригада. Можно даже понаблюдать за любимыми домашними питомцами. Мы рады, что клиенты хорошо приняли наш цифровой сервис, который избавляет от беспокойства за родных и близких», — прокомментировала вице-президент по работе с массовым сегментом компании Диана Самошкина.

Как сообщает пресс-служба оператора, «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» представляет собой облачную услугу собственной разработки с интеллектуальной системой управления и надежной системой защиты важных для пользователей данных. Решение предусматривает шифрование на всем пути передачи данных — от камеры до дата-центров компании.

Чтобы стать пользователем, достаточно приобрести фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой HD или Full HD, которая поддерживает инфракрасную подсветку в ночное время, имеет широкий угол обзора, датчики звука и движения.

Устройство поддерживает трансляцию голосовых сообщений. С его помощью можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома, но, например, отключили звук на смартфоне.

Клиентам доступны камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице — чтобы следить за территорией у загородного дома и дачи, за стоянкой автомобилей или любыми другими объектами из любой точки мира, где есть интернет. При этом установить и активировать устройство, а также настроить параметры изображения можно самостоятельно.

Управление услугой осуществляется с помощью мобильного приложения или на сайте. В личном кабинете можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет записывать в архив трансляции за период от 7 до 30 дней в зависимости от выбранного тарифного плана.

Запись включается автоматически при срабатывании датчика движения или перекрытии обзора камеры. Также пользователи могут открыть трансляцию с камеры по ссылке. В случае перебоев с доступом в интернет видеоизображение не пропадет и будет записано на SD-карту.

По информации пресс-службы «Ростелекома», компания планирует расширение партнерских программ с ведущими производителями камер видеонаблюдения по интеграции в них сервиса оператора. Компания «Dahua» уже представила новую линейку камер «Imou» с поддержкой облачного видеонаблюдения.