IT-компании представили свой потенциал на выставке в рамках конференции «Secon» в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Десять компаний, входящих в ассоциацию разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», и региональное объединение бизнес-инкубаторов представили свой потенциал на выставке, организованной в рамках одноименной конференции, которая начала свою работу в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в пятницу, 19 апреля.

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Так, на стенде разработчика игровых приложений для мобильных платформ и соцсетей «Bit Games» всем желающим предложено сфотографироваться с персонажами и зайти в так называемый «шатер предсказания судьбы». Там человек может узнать, кем бы он мог работать в сфере создания игр.

В зоне, обустроенной компанией «Тortuga», есть возможность сыграть в видеоигры на специальных автоматах и собрать настольную головоломку.

Представители фирмы «Vigrom» разместили на экспозиции фотозону из шаров и кофейню.

В свою очередь межрегиональный научно-производственный кластер «Росоператор» в поддержку одного из своих интернет-ресурсов, символом которого является собака, пригласил на выставку участницу федерации ездового спорта Пензенской области с ее питомцем.

На стенде компании «CodeInside» все желающие могут попробовать поработать с вычислительным прибором — арифмометром.

Как сообщил ИА «PenzaNews» президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», руководитель «CodeInside» Максим Семенкин, данная выставка призвана продемонстрировать потенциал компаний, чтобы специалисты, в первую очередь начинающие, могли познакомиться с направлениями деятельности IT-кластера.

В числе почетных гостей экспозицию осмотрел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В ходе общения с главой региона некоторые участники обозначили актуальные проблемы отрасли. В частности, представитель компании «Incom» Павел Чеканников обратил внимание на дефицит квалифицированных кадров.

Губернатор с интересом ознакомился с представленными проектами. Так, на примере баннера ему была продемонстрирована дополненная реальность в игре «Magic Land», а специалисты системы «Okdesk» познакомили его с услугами по сбору заявок для организации служб поддержки.

Посетителям выставки было предложено пройти квест, в ходе которого за каждое успешно выполненное задание участнику полагается наклейка. Расположив их на специальном бланке, который нужно опустить в лототрон, можно принять участие в розыгрыше призов.

Организатором конференции является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon». С 2013 года мероприятие поддерживает правительство региона, с 2014-го соорганизатором выступает «Центр кластерного развития», с 2019-го — студия Kompot Production.