«МегаФон» удержал лидерство по числу базовых станций Связь и ИТ

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Оператор мобильной связи «МегаФон», работающий в том числе на территории Пензенской области, удержал лидерство по числу базовых станций в России. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

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По информации подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, с начала 2019 года количество базовых станций четырех основных операторов мобильной связи увеличилось на 3% — до более чем 719 тыс. к 1 апреля.

У «МегаФона» стало 232 тыс. 55 базовых станций, у МТС — 180 тыс. 68, у Tele2 — 156 тыс. 972, у «Билайна» — 150 тыс. 187.

Количество базовых станций сети связи стандарта LTE за три месяца в общей сложности возросло на 6% — до 260 тыс. 334. Число базовых станций третьего и второго поколений увеличилось на 1%.

Комментируя эти цифры, директор Пензенского отделения ПАО «МегаФон» Алексей Брюхачев отметил, что на конец 2018 года сеть LTE оператора охватывала 79% населения России, при этом количество базовых станций этого стандарта продолжает увеличиваться.

Он пояснил, что приоритет отдается 4G в связи с ростом числа устройств, поддерживающих его.

«В Пензенской области «МегаФон» первым из операторов связи обеспечил своим абонентам доступ к высокоскоростному интернету 4G во всех районных центрах. На сегодняшний день в зоне покрытия 4G «МегаФона» проживают 76% жителей Пензенской области. При этом объем прокачанного трафика с каждым годом удваивается», — цитирует Алексея Брюхачева пресс-служба Пензенского отделения.