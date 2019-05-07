«Ростелеком» продемонстрировал в Пензе возможности видеоаналитики Связь и ИТ

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» представили новый цифровой сервис для бизнеса — «Видеонаблюдение» с функциями видеоаналитики — на выставке достижений операторов связи в Пензе, приуроченной к профессиональному празднику, который отмечается 7 мая.

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Перед началом торжественного мероприятия в филармонии видеокамеры вели подсчет посетителей, определяли их пол, возраст и фиксировали наиболее популярные места в помещении.

В это время в демонстрационной зоне «Ростелекома» гости выставки наблюдали за обстановкой в реальном времени: изображение с камер и данные в виде графиков, диаграмм, сводных таблиц и тепловых карт транслировались на интерактивную панель.

В числе тех, кто посетил демозону провайдера, был губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который выразил уверенность в том, что «умное» видеонаблюдение способно помочь повысить безопасность в местах массового скопления людей.

Как пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, видеоаналитика решает множество задач в торговой, промышленной и банковской сферах.

«На выставке мы показали, как с ее помощью владельцы бизнеса могут прогнозировать продажи, запускать таргетированную рекламу и оценивать эффективность рекламных акций», — сказал он.

В свою очередь консультант-аналитик в ретейле Наталья Антонова, посетившая демозону «Ростелекома», обратила внимание на то, что видеоаналитика — одно из инновационных направлений в торговле.

«На основе аналитических данных владельцы бизнеса могут принимать взвешенные управленческие решения и снижать финансовые риски. Сервис будет интересен как крупным торговым сетям, так и мелкой рознице. В гипермаркетах аналитические модули выявят наиболее посещаемые зоны и помогут организовать торговое пространство, а в небольших магазинах посчитают посетителей и оценят загруженность торговых точек», — отметила она.

По сообщению пресс-службы «Ростелекома», пользователи нового цифрового сервиса с мобильного устройства могут получить доступ к видеотрансляции и аналитическим данным из любой точки мира, где есть интернет, при этом архив записей и статистика хранятся в «облаке» провайдера.