Стало известно, что в праздники предпочли смотреть пензенские абоненты «Интерактивного ТВ» Связь и ИТ

Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Пензенские абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» более 1,5 тыс. раз обращались к сервису «Видеопрокат», чтобы посмотреть сериал «Игра престолов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе оператора.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В «Ростелекоме» отметили, что на серии финального сезона пришлось 200 заказов, особый интерес вызвал эпизод «Последние из Старков».

«Всего во время майских праздников пензенские пользователи «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» обращались к сервису «Видеопрокат» более 8 тыс. раз и заказали 1,5 тыс. фильмов разных жанров. Лидерами просмотров наряду с «Игрой престолов» стали семейные комедии и анимация для детей. Популярностью также пользовались сериал «Отчаянные домохозяйки», документальный фильм «Спасти тигра» и мультфильм «Щенячий патруль». Самыми востребованными российскими кинолентами стали «Спасти Ленинград» и «Балканский рубеж», — сказали в пресс-службе.

В компании добавили, что около 15% пензенских абонентов предпочли смотреть фильмы в формате HD.

По мнению директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, выходные с «Видеопрокатом» становятся интереснее.

«В обширном каталоге сервиса каждый пользователь может найти фильм на свой вкус и под любое настроение. Все ленты представлены в отличном качестве. Видеотека, которая уже насчитывает больше 4 тыс. фильмов, регулярно пополняется. Наши клиенты смотрят финал «Игры престолов» и громкие премьеры этого года, вышедшие в кинотеатрах совсем недавно. В мае мы готовимся порадовать их еще множеством киноновинок», — сказал он.

По информации пресс-службы «Ростелекома», во второй половине мая пользователи «Интерактивного ТВ» смогут посмотреть в «Видеопрокате» драму «Все о Нине», биографический фильм «Стертая личность» с Николь Кидман и триллер «В объятиях лжи».

Фильм из «Видеопроката» можно взять в аренду на два дня или приобрести для домашней коллекции. Оплатить просмотр можно баллами, накопленными по программе лояльности «Бонус».

«Интерактивное ТВ» доступно на смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить бесплатное приложение Wink.