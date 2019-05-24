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«МегаФон» лидирует по числу базовых станций LTE в России

16:56 | 24.05.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Компания «МегаФон», работающая в том числе на территории Пензенской области, продолжает лидировать по числу базовых станций LTE в России по состоянию на начало мая. Об этом свидетельствуют данные Роскомнадзора.

«МегаФон» лидирует по числу базовых станций LTE в России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, к 1 мая число базовых станций данного стандарта увеличилось у оператора до 93 тыс. 424, что на 25 тыс. больше, чем у ближайшего конкурента.

При этом за период с января по апрель 2019 года количество базовых станций стандарта LTE операторов так называемой «большой четверки» возросло на 11% — до 272 тыс. 678.

У МТС насчитывается 68 тыс. 65 таких станций, у Теле2 — 60 тыс. 787, у «Билайна» — 50 тыс. 402.

Наиболее существенный рост числа базовых станций стандарта LTE зафиксирован в Центральном и Приволжском федеральном округах: на 9% до 85 тыс. 902 и на 15% до 48 тыс. 222 соответственно.

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