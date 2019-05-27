«Ростелеком» отменит плату за междугородные звонки с таксофонов Связь и ИТ

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. «Ростелеком» отменит с 1 июня 2019 года плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС), в том числе с тех, которые установлены на территории Пензенской области.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

«Мы последовательно повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня можно позвонить в любой населенный пункт страны бесплатно и без таксофонной карты. Можно позвонить родственникам и друзьям, а можно — в больницу или в министерство в Москве», — прокомментировал нововведение президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По его словам, после того как «Ростелеком» отменил плату за местные звонки, их трафик вырос в пять раз и составил в 2018 году более 2,5 млн. минут.

«Если бы это был один разговор, он бы без перерыва продолжался почти 5 лет. Все эти цифры говорят о востребованности и важности универсальных таксофонов, в первую очередь на селе», — подчеркнул Михаил Осеевский.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», компания, являясь единственным оператором универсального обслуживания в России, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, которые установлены в основном в населенных пунктах с населением менее 500 человек.

«В Пензенской области насчитывается 1 тыс. 529 таксофонов», — уточнили в филиале.

В пресс-службе обратили особое внимание на то, что в первую очередь данные устройства выполняют социальную функцию.

«Это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы», — отметили в компании.

В «Ростелекоме» уточнили, что условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.